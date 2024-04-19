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Украинские кибер-террористы атаковали СМИ «Казанский репортёр»

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На сайте портала «Казанский репортёр» появились банеры с провокационными угрозами и фейками. Вымогатели просят сотрудников за «разблокировку» сайта денежные средства в крипте. Об этом сообщили в телеграм-канале "Казань на максималках".

Главред издания предположил, что взламывать могут и многие другие сайты СМИ.

Ранее мы писали о том, что заблокированы аккаунты 10 пользователей в Казани за передачу аккаунтов СИМ детям.

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