Новости Татарстана
· Полина Модестова

Угроза устранена: в Татарстане отменили ранее введенный режим ЧС

В Татарстане 6 сентября отменили ранее введенный из-за засухи режим ЧС
Угроза устранена: в Татарстане отменили ранее введенный режим ЧС

Яна Лаушкина

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Постановление, согласно которому был отменен ранее введенный из-за засухи режим ЧС, было подписано раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Напомним, что ранее режим ЧС ввели во всех районах республики из-за возникшей в июле 2023 года засухи. Он продолжал действовать до особого распоряжение.

Глава РТ Рустам Минниханов постановил отменить режим чрезвычайной ситуации, так как угроза продовольственной безопасности была устранена. Мероприятия по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций были завершены.

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