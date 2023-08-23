Управлением ФСБ России по Республике Татарстан осуществляется отбор

граждан для поступления в Академию ФСБ России (г. Москва) и

пограничные институты ФСБ России (г. Москва, г. Калининград, г. Курган,

г. Анапа) по программам высшего и среднего профессионального

образования.

Для учёбы в образовательных организациях ФСБ России рассматриваются

граждане Российской Федерации с образованием не ниже среднего (полного)

общего, не проходившие военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет

включительно, прошедшие военную службу по призыву или по контракту –

до 24 лет включительно.

Граждане, имеющие высшее образование, на обучение не принимаются.

В ВУЗе заключается контракт на период обучения и последующие 5 лет

военной службы после получения образования. Выпускнику выдаётся

диплом о высшем (или среднем профессиональном) образовании

государственного образца и присваивается воинское звание «лейтенант»

(«прапорщик»/«мичман»).

Преимущества:

– бесплатное образование

– денежное содержание в период обучения

– достойная зарплата после начала службы

– льготный стаж

– льготная военная ипотека

– социальная защищённость сотрудника и членов его семьи

– увеличенный и оплачиваемый отпуск (от 30 суток и выше)

– уникальный опыт работы.