УФСБ
Управлением ФСБ России по Республике Татарстан осуществляется отбор
граждан для поступления в Академию ФСБ России (г. Москва) и
пограничные институты ФСБ России (г. Москва, г. Калининград, г. Курган,
г. Анапа) по программам высшего и среднего профессионального
образования.
Для учёбы в образовательных организациях ФСБ России рассматриваются
граждане Российской Федерации с образованием не ниже среднего (полного)
общего, не проходившие военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет
включительно, прошедшие военную службу по призыву или по контракту –
до 24 лет включительно.
Граждане, имеющие высшее образование, на обучение не принимаются.
В ВУЗе заключается контракт на период обучения и последующие 5 лет
военной службы после получения образования. Выпускнику выдаётся
диплом о высшем (или среднем профессиональном) образовании
государственного образца и присваивается воинское звание «лейтенант»
(«прапорщик»/«мичман»).
Преимущества:
– бесплатное образование
– денежное содержание в период обучения
– достойная зарплата после начала службы
– льготный стаж
– льготная военная ипотека
– социальная защищённость сотрудника и членов его семьи
– увеличенный и оплачиваемый отпуск (от 30 суток и выше)
– уникальный опыт работы.