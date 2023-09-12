Участок трассы М-12 от Арзамаса до Казани построили на 80%

Степень готовности скоростной федеральной трассы М-12 «Восток» на участке от Арзамаса до Казани превышает 80%.





"Наше достижение заключается в том, что мы уже преодолели более 80% пути," - отметил Хуснуллин.





По его словам, это была нелегкая и очень напряженная задача.Хуснуллин также отметил, что предоставляемая нами трасса - уникальный проект, поскольку ранее такие дороги в России не строились в такой короткий срок. Напомним, работы шли менее трех лет. Планируется, что движение по участку до Казани будет открыто до 20 декабря 2023 года, а в следующем году продолжится до Екатеринбурга.