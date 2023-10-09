Новости Татарстана
· Полина Модестова

Участие в мероприятии принял глава республики: в Татарстане представили нового прокурора

В Татарстане 9 октября представили нового прокурора
Участие в мероприятии принял глава республики: в Татарстане представили нового прокурора

rais.tatarstan.ru

Подписаться в Telegram

Сотрудникам прокуратуры Татарстана сегодня официально представили нового руководителя - Альберта Суяргулова. Участие в мероприятии принял и глава республики Рустам Минниханов, сообщает на сайте раиса РТ. Представил Суяргулова первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин.

Рустам Минниханов выразил благодарность сотрудникам прокуратуры за их работу, а также отметил, что самое пристальное внимание необходимо уделяться «надзору в части реализации национальных проектов и республиканских программ».

Раис республики отметил, что положительные результаты были достигнуты во многом благодаря совместной плодотворной работе с правоохранительными органами РТ, в том числе и с прокуратурой.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

2 часа назад

Авто относится к последней партии: в Казани топ-версию ВАЗ-2109 продают за миллион рублей

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Деремся, лепим и летаем: чем стоит заняться казанцам осенью 2023 года

сетки от тараканов в вытяжку

Новости Казани

день назад

Казанцы продают 5-рублевые купюры за 3 млн рублей

Новости Казани

2 часа назад

Потратили 16 миллиардов: Метшин назвал жителей Казани, уставших от туристов, «ворчунами»

установка подоконников и откосов в Челябинске

Новости Татарстана

18 часов назад

Скончался экс-председатель Госкино РТ Зуфар Бухараев

Новости Татарстана

7 часов назад

Вышел на прогулку и остановилось сердце: скончался бывший председатель госкомитета по кинематографии РТ

Спортивные новости Казани

7 часов назад

Спортсмены кричали друга на друга: Рахимов рассказал, что происходило в раздевалке после победы над «Ахматом»

Новости Татарстана

20 часов назад

Фаррух Закиров стал народным артистом Татарстана
Лонгриды
3 дня назад

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Как будут выглядеть гостиницы у «Миллениума» на берегу Казанки?

Новости Казани

2 часа назад

Авто относится к последней партии: в Казани топ-версию ВАЗ-2109 продают за миллион рублей

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Деремся, лепим и летаем: чем стоит заняться казанцам осенью 2023 года

Новости Татарстана

6 часов назад

Будет целевой набор в будущем: в Татарстане решают вопрос нехватки кадров во флоте

Новости Казани

6 часов назад

Выше, чем в Санкт-Петербурге, стала известна средняя загрузка отелей Казани
Участие в мероприятии принял глава республики: в Татарстане представили нового прокурора
Новости Татарстана
16 минут назад

Участие в мероприятии принял глава республики: в Татарстане представили нового прокурора

Новости Казани

6 часов назад

Необходимо ускорить процесс подключения: в Казани тепло дали в 70% домов

Новости Татарстана

6 часов назад

В целях защиты их прав: Волынец предложила организовать бесплатное питание для детей-инвалидов в школе

Новости Татарстана

7 часов назад

Выросли на 12,4%: в Татарстане увеличилась реальная зарплата местных жителей
ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз