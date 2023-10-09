Участие в мероприятии принял глава республики: в Татарстане представили нового прокурора

В Татарстане 9 октября представили нового прокурора

Сотрудникам прокуратуры Татарстана сегодня официально представили нового руководителя - Альберта Суяргулова. Участие в мероприятии принял и глава республики Рустам Минниханов, сообщает на сайте раиса РТ. Представил Суяргулова первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин.

Рустам Минниханов выразил благодарность сотрудникам прокуратуры за их работу, а также отметил, что самое пристальное внимание необходимо уделяться «надзору в части реализации национальных проектов и республиканских программ».

Раис республики отметил, что положительные результаты были достигнуты во многом благодаря совместной плодотворной работе с правоохранительными органами РТ, в том числе и с прокуратурой.