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· Алина Алмакаева

"У женщин есть право": Ирина Волынец поддержала законопроект о работающих мамах

"У женщин есть право": Ирина Волынец поддержала законопроект о работающих мамах

smartik.ru

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Скандально известная уполномоченная по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец, выразила своё мнение по поводу законопроекта, который касается права женщин работать удаленно во время декретного отпуска. При этом получать и пособие, и заработную плату.

Волынец выразила свою поддержку законопроекта. По её мнению, женщина должна иметь возможность сохранить пособие, а также вою заработную плату. Кроме того, размер пособия должен зависеть доходов родителя. Так у будущих родителей будет больше мотивации работать.

Кроме того, Ирина Волынец отметила, что этот законопроект очень важен. Так как женщина не должна выбирать между пособием и заработной платой. Её должны обеспечить и тем, и тем.

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