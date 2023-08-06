"У женщин есть право": Ирина Волынец поддержала законопроект о работающих мамах

Скандально известная уполномоченная по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец, выразила своё мнение по поводу законопроекта, который касается права женщин работать удаленно во время декретного отпуска. При этом получать и пособие, и заработную плату.





Волынец выразила свою поддержку законопроекта. По её мнению, женщина должна иметь возможность сохранить пособие, а также вою заработную плату. Кроме того, размер пособия должен зависеть доходов родителя. Так у будущих родителей будет больше мотивации работать.Кроме того, Ирина Волынец отметила, что этот законопроект очень важен. Так как женщина не должна выбирать между пособием и заработной платой. Её должны обеспечить и тем, и тем.