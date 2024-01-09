Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Турпоток в Татарстане в новогодние праздники вырос на 5%

Подписаться в Telegram

В ходе брифинга в кабинете министров РТ глава Государственного комитета по туризму, Сергей Иванов, сообщил, что количество туристов, посетивших регион в новогодние праздники 2024 года достигло 170 тысяч человек.

Это число превышает показатели предыдущего года на 5%. Приятно отметить, что прирост туристического потока наблюдался как в сфере коллективного размещения, так и в частном секторе.

Иванов также отметил, что в Татарстане отдохнули туристы почти со всех регионов Российской Федерации. Особенно большое число прибыло из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Ранее, в многоэтажке в Казани на улице Максимова ночью произошел взрыв газа.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Синоптики рассказали, когда суровый мороз покинет Татарстан

Лонгриды

день назад

«Это праздник надежды на вечную жизнь»: как в Казани встретили Рождество

фирма по отравлении тараканов

Новости Татарстана

день назад

На трассе М-12 из Казани в Москву образовались пробки на АЗС

Новости Татарстана

18 часов назад

Врач из Казани поделилась впечатлениями от новой трассы М-12

кондиционер мобильный заправка в Санкт-Петербурге

Лонгриды

17 часов назад

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Новости Татарстана

час назад

Миллиардер Семин продал два участка для ЖК в Казани федеральному застройщику

Новости Татарстана

день назад

Казань вошла в топ-5 российских городов по зарплатным ожиданиям
Лонгриды
17 часов назад

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Новости Татарстана

14 минут назад

Загрузка гостиниц в Татарстане в новогодние каникулы превысила 75%

Новости Татарстана

34 минуты назад

В Казани к саммиту БРИКС отремонтируют здание «Дома печати»

Новости Татарстана

54 минуты назад

Турпоток в Татарстане в новогодние праздники вырос на 5%

Новости Казани

час назад

В многоэтажке на Максимова ночью произошел взрыв газа
«Это праздник надежды на вечную жизнь»: как в Казани встретили Рождество
Лонгриды
день назад

«Это праздник надежды на вечную жизнь»: как в Казани встретили Рождество

Новости Татарстана

час назад

Из Казани в зону СВО отправили автомобиль «Нива»

Новости Татарстана

час назад

Миллиардер Семин продал два участка для ЖК в Казани федеральному застройщику

Новости Татарстана

час назад

Мэрия Казани отреагировала на фейки с угрозами в адрес школ и торговых центров
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни