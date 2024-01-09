Турпоток в Татарстане в новогодние праздники вырос на 5%

В ходе брифинга в кабинете министров РТ глава Государственного комитета по туризму, Сергей Иванов, сообщил, что количество туристов, посетивших регион в новогодние праздники 2024 года достигло 170 тысяч человек.

Это число превышает показатели предыдущего года на 5%. Приятно отметить, что прирост туристического потока наблюдался как в сфере коллективного размещения, так и в частном секторе.



Иванов также отметил, что в Татарстане отдохнули туристы почти со всех регионов Российской Федерации. Особенно большое число прибыло из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Ранее, в многоэтажке в Казани на улице Максимова ночью произошел взрыв газа.