Транспорт исчерпал свой ресурс: жителей Казани предупредили о предстоящих задержках общественного транспорта

Жителей Казани предупреждают о возможных задержках автобусов с 1 сентября

В Ассоциации АТП РТ сообщили, что с 1 сентября в Казани по техническим причинам могут задерживаться автобусы. Это связано с тем, что транспорт старый и он вынужден сходить с маршрута в случае выявления поломок. К примеру, в июле этого года в республиканской столице было зафиксировано 600 сходов с маршрутов автобусов, возраст которых больше десяти лет.

Сергей Темляков, председатель Ассоциации АТП РТ, заявил, что пассажирам с осени необходимо будет больше времени закладывать на дорогу. Он отметил, что на маршруты перевозчиками выпускается необходимое количество автобусов - то, которое было ранее утверждено комитетом по транспорту. Однако, уже по ходу движения по техническим причинам часть транспорта приходится снимать - каждый день фиксируется от 15 до 30 случаев схода автобусов, возраст которых больше десяти лет. Отмечается также, что в сентябре, как это всегда бывает, увеличится и пассажиропоток - на 15-20%.

Автобусы, возраст которых больше десяти лет, работают на нескольких маршрутах: №5, 6, 10а, 18, 33, 35а, 35, 37, 43, 46, 53, 54, 60, 62, 63, 68, 71, 72, 75, 84, 89, 90, 94. Всего же, по официальным данным, исчерпали свой ресурс 263 автобуса. В случае, если транспорт сходит с маршрута по технической причине, следующим приходит тот, что идет по расписанию.