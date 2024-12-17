ТНТ представил новинки сезона 2025 в Казани

12 декабря в Казани телеканал ТНТ провёл масштабную презентацию нового телесезона. В банкетном зале «Топаз» (TASIGO Kazan Palace) были подведены итоги 2024 года и представлены амбициозные планы на 2025-й. На мероприятии, помимо официальной части, гостей развлекали кавер-группа Weekend и акустический дуэт Blackwood.

Стабильно удерживая первое место в премиальном сегменте, ТНТ доказал своё звание главного развлекательного канала страны.

Среди 10 главных сериалов года 8 вышли на ТНТ, включая второй сезон «Праздников», «Казачок», обновлённый «Универ», «Волшебный участок» и второй сезон «Гусара» с Гариком Харламовым. Также в списке «Макрон», «Гудбай» и «Повышая градус».

Автор фото: ТНТ

ТНТ остаётся лидером в юморе: 8 из 10 самых популярных комедийных проектов 2024 года также на этом канале. Лидируют Comedy Club, «Однажды в России», «Это мы», «Светлаков +», «На работу», «Лига городов», новый сезон «Женского стендапа» и проект с Гариком Мартиросяном «История на миллион».

В сегменте больших шоу ТНТ занимает 9 из 10 первых мест, включая мистические проекты «Новая битва экстрасенсов» и «Экстрасенсы. Реванш», «Невеста. Экстра Любовь», а также реалити «Выжить в Дубае», «Выжить в Самарканде», «Сокровища императора» и «Звёзды в джунглях». В десятке лучших — музыкальное шоу «Конфетка» и спортивное реалити «Титаны».

В 2024 году телеканалу ТНТ удалось настроить бесперебойную подачу премьер на экраны зрителей. 75 премьер в год – это число, которое раньше казалось невозможным. Однако «Главный развлекательный» намерен и дальше идти по восходящей. В 2025 году зрителей ждут продолжения шоу Comedy Club, «Шоу Воли», «Лига городов», «Однажды в России», Stand Up, «Женский стендап», «Выжить в Дубае», «Титаны», «Звёзды в джунглях», «Сокровища императора», «Игры без границ», «Экстрасенсы. Реванш», «Ярче звёзд», «Конфетка» и «Музыкальная интуиция».

Автор фото: ТНТ

Также ожидаются и громкие премьеры юмористических и развлекательных проектов: «Stand UP Рулетка» с Ильёй Соболевым, «The Big Music Quiz» c Гариком Мартиросяном и Мариной Кравец. Также ожидаются шоу «Комната испытаний» и «Мастер игры»: в первом участникам придётся проходить испытания в закрытом пространстве под контролем Ильи Соболева, а во втором – искать «мафию» в Индии и бороться за 10 миллионов рублей.

В новом сезоне зрителей ТНТ ждут продолжения любимых сериальных линеек. Новые сезоны получат такие сериалы, как: «Казачок», «Телохранители», «СашаТаня», «Полярный», «Девушки с Макаровым», «Первокурсницы» и «Патриот».

Кроме того, ТНТ подготовил и совершенно новые тайтлы:

«Демис и Марина» – скетчком с популярными комиками Демисом Карибидисом и Мариной Кравец в главных ролях.

«Чёрная бухгалтерия» – криминальная комедия с налётом приключенческого роуд-муви с Мариной Федункив.

«Новые Жуки» – перезагрузка культового народного сериала про айтишников в деревне с Максимом Лагашкиным, Вячеславом Чепурченко, Павлом Комаровым и Вадимом Дубровиным.

«Нейровася» – киберкомедия с Владимиром Епифанцевым в роли полицейского, которому вживили в мозг искусственный интеллект.

«Универ. Молодые» – перезагрузка культового молодёжного сериала про «жизнь общажную» с Виталием Гогунским и молодыми звёздами.

«Челябинский раджа» – мультивселенский комедийный сериал с Павлом Деревянко про провинциального таксиста, который просыпается в теле богача из Индии.

Также на ТНТ состоятся премьеры уже ожидаемых проектов: костюмной комедии «Купцы и дети» с Михаилом Пореченковым, сериала от создателей «Жуков» и «Неличной жизни» «День семьи» с Александром Робаком, межпланетной комедии «Они существуют» с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой, медицинской мелодрамы «Склиф» с Кристиной Асмус и народной комедии «Три сестры» с Ларисой Гузеевой.

Более того, впервые канал запускает собственное кинопроизводство. Уже в январе зрителей ждёт новогодняя сказка «Звёзды в Сибири» с Сергеем Светлаковым, Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым. Также уже по традиции в ночь с 31 декабря на 1 января ТНТ покажет музыкальный телефильм. На этот раз Тимур Батрутдинов окунётся в шпионский мир в комедии «Небриллиантовая рука». В течение года Денис Дорохов породнится с Филиппом Киркоровым в комедии «Братья», а Демис Карибидис и Михаил Галустян устроят индийскую драму в фильме «Королёк моей любви». 3 апреля на экраны кинотеатров выйдет долгожданное продолжение фильма «Батя» – «Батя 2. Дед», а в Международный женский день ТНТ порадует камбэком культового проекта «Наша Russia. 8 марта» с Михаилом Галустяном и Сергеем Светлаковым. Также не обойдётся без сказок: уже 1 января в кино выйдет «Волшебник Изумрудного города», а позднее – мюзикл «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд, «Простоквашино» с Иваном Охлобыстиным и «Умка» от автора «Жуков» Максима Пешкова.