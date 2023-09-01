Температура выше нормы: стало известно, какой сентябрь ждать жителя РТ в этом году

Температуру выше нормы спрогнозировали в Татарстане в сентябре 2023 года

Специалисты гидрометцентра по Татарстану сообщили, что сентябрь в республике будет сухим и теплым. Средняя температура ожидается на один градус выше климатической нормы.

В Татарстане нормальной температурой в сентябре считает показатель в 11,9 градуса тепла. Для Казани норма чуть выше - 12,3 градуса тепла.

В гидрометцентре также отмечают, что количество осадков, которое прогнозируется в Татарстане в этом году. будет ниже климатической нормы, которая составляет 48 мм по Татарстану и 50 мм по Казани.