Температура выше нормы: стало известно, какой сентябрь ждать жителя РТ в этом году
Юлия Марченко
Специалисты гидрометцентра по Татарстану сообщили, что сентябрь в республике будет сухим и теплым. Средняя температура ожидается на один градус выше климатической нормы.
В Татарстане нормальной температурой в сентябре считает показатель в 11,9 градуса тепла. Для Казани норма чуть выше - 12,3 градуса тепла.
В гидрометцентре также отмечают, что количество осадков, которое прогнозируется в Татарстане в этом году. будет ниже климатической нормы, которая составляет 48 мм по Татарстану и 50 мм по Казани.