Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Telegram стал самым популярным мессенджером среди татарстанцев

Telegram стал самым популярным мессенджером среди татарстанцев

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Telegram отметил свое десятилетие 14 августа.

Приложение продолжает пользоваться популярностью, особенно в республике Татарстан. С начала года, жители нашего региона передали почти в два раза больше информации через Telegram, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба МегаФона.


Telegram занимает уже более 76% общего абонентского трафика мессенджеров. Наиболее активное использование приложения наблюдается у татарстанцев в ранние рабочие часы, с 16 до 18 часов в начале недели.

В регионе также стало популярным заменять голосовые вызовы на Telegram – трафик аудио и видеозвонков в мессенджере увеличился более чем в два раза за год.

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