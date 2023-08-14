Telegram стал самым популярным мессенджером среди татарстанцев

Telegram отметил свое десятилетие 14 августа.



Приложение продолжает пользоваться популярностью, особенно в республике Татарстан. С начала года, жители нашего региона передали почти в два раза больше информации через Telegram, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба МегаФона.



Telegram занимает уже более 76% общего абонентского трафика мессенджеров. Наиболее активное использование приложения наблюдается у татарстанцев в ранние рабочие часы, с 16 до 18 часов в начале недели.В регионе также стало популярным заменять голосовые вызовы на Telegram – трафик аудио и видеозвонков в мессенджере увеличился более чем в два раза за год.