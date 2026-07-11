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«Татнефть» создаст в Татарстане геопарк международного уровня

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На юго-востоке Татарстана появится геопарк международного уровня, который в перспективе может войти в сеть Глобальных геопарков ЮНЕСКО. Проект объединит уникальные геологические объекты, археологическое наследие, природные достопримечательности и индустриальную историю нефтедобычи региона. об этом сообщает ProGorodChelny.ru.

Концепцию обсудили на стратегической сессии в Музее нефти «Татнефти» в селе Шугурово. Участие приняли руководство компании, представители Академии наук Татарстана, Института Карпинского, профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов, а также эксперты российских геопарков.

По словам генерального директора Института Карпинского Павла Химченко, процедура получения международного статуса занимает несколько лет. Согласно планам, геопарк должен получить статус Глобального геопарка ЮНЕСКО к 2029 году.

На первом этапе в состав могут войти территории Лениногорского, Альметьевского, Черемшанского и Бугульминского районов. Там сосредоточены уникальные природные и исторические объекты, а также ведется деятельность «Татнефти».

Проект объединит геологическое, природное, археологическое и индустриальное наследие юго-востока республики. Среди ключевых объектов – Акташский провал в Калейкино, урочище Ташказан в Черемшанском районе, Карабашские горы, Шантор-тау в Шугурово, Чатыр-тау в Азнакаевском районе и другие памятники природы.

Особое место в концепции занимает история нефтедобычи. Территория будущего геопарка связана с первыми нефтепроявлениями, становлением отрасли и развитием «Татнефти». Индустриальное наследие компании станет одной из отличительных особенностей проекта.

Первый заместитель генерального директора компании по разведке и добыче нефти и газа – руководитель «Татнефть-Добычи» Рустам Халимов подчеркнул: проект рассчитан не только на сохранение наследия, но и на развитие территории. «Для нас эта земля – дом. Наша прямая ответственность – беречь и приумножать богатый потенциал края для будущих поколений. Проект призван связать сразу несколько ключевых сфер: геопарк даст мощный импульс развитию туризма, защитит уникальную природу региона, укрепит экономику городов и создаст новые рабочие места. И, самое ценное, он станет прочной базой для развития науки и образования», – сказал Халимов.

Научным сопровождением займется Академия наук Татарстана. Заместитель президента АН РТ Рустем Камалов отметил: «Наша общая задача – сделать так, чтобы фундаментальная наука не просто способствовала проекту, а была его главной движущей силой. Только тогда геопарк станет не просто достопримечательностью, а объектом мирового уровня».

Концепция предусматривает сохранение природных ландшафтов и биоразнообразия, изучение археологического и исторического наследия, поддержку традиционных ремесел, развитие экологического туризма и малого бизнеса. Реализация проекта должна создать новые возможности для научных исследований, привлечения туристов и устойчивого развития юго-востока Татарстана.

Проект разрабатывают специалисты «ТатНИПИнефти» совместно с Академией наук Татарстана, Институтом Карпинского и профильными ведомствами. По мнению участников обсуждения, у будущего геопарка есть важное преимущество: в мировой сети ЮНЕСКО пока нет геопарков, концепция которых строилась бы вокруг столь масштабного индустриального нефтяного наследия.

Программа «Глобальные геопарки ЮНЕСКО» действует с 2015 года и объединяет территории с выдающимся геологическим наследием. Такие геопарки сочетают сохранение природных объектов, экологическое просвещение и устойчивое развитие, одновременно способствуя сохранению культуры, традиций и исторического наследия местных сообществ.

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