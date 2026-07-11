Наука

Глубинные процессы сформировали Тибетское плато

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Международная группа геологов выяснила, как обр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Как образовался рельеф Тибетского плато, известного как «Крыша мира», выяснила международная группа геологов. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience. пишет Proulyanovsk.

Ученые из Университета Глазго и китайских институтов изучили породы, собранные в 2017–2019 годах в районах Герце и Рутог. Геохронологические методы показали различия в скорости «обнажения» пород между западной и центральной частями плато в период от 45 до 20 миллионов лет назад.

Эти различия совпадают с этапами погружения Индийской плиты: на западе она уже уходила под Евразийскую, а в центре еще нет. Древний рельеф удалось восстановить благодаря сочетанию данных о возрасте пород, полевых наблюдений и геофизических измерений.

Профессор Кристина Персано отметила, что рельеф и геологические структуры — главный источник информации о недрах Земли. Такие знания важны для прогнозирования землетрясений и вулканической активности.

Профессор Фин Стюарт добавил, что полученные данные впервые убедительно подтверждают: именно погружение Индийской плиты определило формирование Тибетского плато и различия между его западной и восточной частями.

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