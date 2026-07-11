Ученые ТГУ создали первое в РФ пособие по очистке донных отложений от нефти

Первое в России руководство по очистке донных отложений от нефти выпустили ученые Томского госуниверситета (ТГУ). Разработанные методы позволяют удалять нефть со дна без применения химии и выемки грунта, что снижает нагрузку на экологию. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. пишет ТАСС.

Загрязнение водоемов нефтью, мазутом и их производными остается одной из самых острых экологических проблем для нефтедобывающих стран. Значительная часть загрязнителей оседает на дно, десятилетиями отравляя флору и фауну. Для решения этой задачи ученые ТГУ подготовили специализированное руководство, которое систематизирует нормативные требования и предлагает научно обоснованные алгоритмы оценки ущерба и проведения очистных работ.

В пособии описаны примеры применения технологий на объектах в Республике Коми, Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Краснодарском крае и странах Евросоюза. Как отметил директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев, руководство рассматривает принципиально новые подходы — извлечение углеводородов без выемки донного грунта и использования химических препаратов. Такой метод минимизирует вторичное воздействие на водную экосистему.

Пособие имеет двойную прикладную значимость. Оно будет использоваться в образовательном процессе ТГУ на курсах по биоремедиации и мониторингу, а также пригодится специалистам Росприроднадзора, Федерального агентства по рыболовству и департаментам нефтедобывающих и нефтетранспортных компаний. Планируется широкая рассылка электронного варианта пособия в профильные министерства и нефтедобывающие компании.