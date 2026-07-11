Водители двух автобусов устроили гонки на дорогах Казани

В Казани водители двух автобусов устроили гонки на дороге. Инцидент попал на видео, которое опубликовала «Вечерняя Казань». На кадрах видно, как автобусы движутся на высокой скорости, перестраиваясь из ряда в ряд. Очевидцы сообщили, что гонки продолжались несколько минут. Водители создавали аварийные ситуации, подрезая другие автомобили. В настоящее время полиция устанавливает личности нарушителей. Им грозит штраф за опасное вождение. сообщает Вечерняя Казань.