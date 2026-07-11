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Водители двух автобусов устроили гонки на дорогах Казани

Служба новостей Автор статьи
В Казани водители двух автобусов устроили гонки...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани водители двух автобусов устроили гонки на дороге. Инцидент попал на видео, которое опубликовала «Вечерняя Казань». На кадрах видно, как автобусы движутся на высокой скорости, перестраиваясь из ряда в ряд. Очевидцы сообщили, что гонки продолжались несколько минут. Водители создавали аварийные ситуации, подрезая другие автомобили. В настоящее время полиция устанавливает личности нарушителей. Им грозит штраф за опасное вождение. сообщает Вечерняя Казань.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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