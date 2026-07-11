Ученые нашли признаки взаимодействия темной материи и нейтрино

Исследователи из Университета Шеффилда обнаружили возможную связь между темной материей и нейтрино. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy. Она может указывать на существование неизвестных процессов за пределами стандартной космологической модели. сообщает RuSamara.

Темная материя составляет около 85% всей материи, но напрямую ее пока не удалось зафиксировать. О ее присутствии судят по гравитационному воздействию на галактики и их скопления. Ранее считалось, что темная материя и нейтрино — полностью независимые компоненты Вселенной.

Авторы проанализировали данные разных этапов развития космоса. Они сопоставили наблюдения ранней Вселенной с телескопов Atacama Cosmology Telescope и Planck с более поздними сведениями, включая карты распределения галактик и данные о темной энергии.

Обнаружено расхождение между прогнозами стандартной модели и современными наблюдениями. Расчеты по ранней Вселенной предсказывали, что космические структуры должны быть плотнее, чем фиксируется сегодня. Взаимодействие темной материи и нейтрино может объяснить эту разницу.

Окончательные выводы делать рано. Проверить гипотезу помогут будущие наблюдения с новых телескопов, эксперименты с реликтовым излучением и исследования гравитационного линзирования. Если связь подтвердится, это станет важным открытием.