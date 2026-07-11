Наука

Ученые нашли признаки взаимодействия темной материи и нейтрино

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые из Университета Шеффилда нашли возможные...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Исследователи из Университета Шеффилда обнаружили возможную связь между темной материей и нейтрино. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy. Она может указывать на существование неизвестных процессов за пределами стандартной космологической модели. сообщает RuSamara.

Темная материя составляет около 85% всей материи, но напрямую ее пока не удалось зафиксировать. О ее присутствии судят по гравитационному воздействию на галактики и их скопления. Ранее считалось, что темная материя и нейтрино — полностью независимые компоненты Вселенной.

Авторы проанализировали данные разных этапов развития космоса. Они сопоставили наблюдения ранней Вселенной с телескопов Atacama Cosmology Telescope и Planck с более поздними сведениями, включая карты распределения галактик и данные о темной энергии.

Обнаружено расхождение между прогнозами стандартной модели и современными наблюдениями. Расчеты по ранней Вселенной предсказывали, что космические структуры должны быть плотнее, чем фиксируется сегодня. Взаимодействие темной материи и нейтрино может объяснить эту разницу.

Окончательные выводы делать рано. Проверить гипотезу помогут будущие наблюдения с новых телескопов, эксперименты с реликтовым излучением и исследования гравитационного линзирования. Если связь подтвердится, это станет важным открытием.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Белоснежная полоса уже на пороге: астролог назвала три знака, которым скоро невероятно повезёт

Технологии

12 часов назад

Российский перехватчик «Хант» предугадает маневры дронов

ибрагим целитель павловский посад отзывы

Технологии

21 час назад

Apple выплатит владельцам iPhone до 95 долларов: кому положена компенсация

Новости России

день назад

Пенсионерам 1946–1966 годов рождения готовят новую выплату: кто сможет получить ежемесячную надбавку с июля

чистка дроссельной заслонки цена в Красноярске

Наука

13 часов назад

Невролог назвал способы снижения риска деменции

Польза

17 часов назад

Перец будет цвести и наливаться до осени: бесплатная июльская подкормка творит чудеса

Важное в РТ

день назад

Уровень Куйбышевского водохранилища у Казани превысил норму
Наука
6 часов назад

Ментальный ИИ-тренер мотивирует не бросать утренние пробежки

В России создан ИИ-помощник для бега «Ника», ко...

Польза

29 минут назад

Обычные крышки оказались на вес золота: 7 способов использовать их совсем не по назначению

Наука

3 часа назад

Голикова объявила о старте исследований влияния питания на ДНК

Польза

3 часа назад

Счастье приходит, когда вы от этого отказываетесь: мудрость Омара Хайяма особенно важна после 40

Наука

4 часа назад

Постковидный синдром связали с гибелью дофаминовых нейронов
Число самозанятых в Татарстане выросло вдвое за...
Бизнес новости Казани
8 часов назад

Число самозанятых в Татарстане выросло вдвое за два года

Технологии

5 часов назад

Нейросеть DeepSeek не работает 11 июля: сбои в России

Технологии

7 часов назад

Apple подала в суд на разработчика ChatGPT из-за коммерческой тайны

Наука

9 часов назад

Открытие физиков продлит жизнь телевизоров на квантовых точках
«Новый свет»: где загородная тишина встречается...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом