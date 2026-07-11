Наночастицы разрушают рак простаты и активируют иммунитет

Ученые из Корнеллского университета (США) создали сверхмалые наночастицы диоксида кремния, которые напрямую уничтожают опухоли предстательной железы и стимулируют иммунную систему. 8 июля об этом сообщил журнал Science Daily. сообщает Известия.

Частицы, названные «точки Корнелла Прайм» (C' dots), состоят из аморфного кремнезема, который встречается в пище. В опытах на мышах с агрессивным раком простаты применение наночастиц привело к полной ремиссии у части животных. Выяснилось, что частицы делают раковые клетки уязвимыми к саморазрушению и переводят микроокружение опухоли из «холодного» (устойчивого к иммунитету) в «горячее» (активное) состояние.

Ключевой механизм — ферроптоз, гибель клеток из-за окисления. Наночастицы собирают ионы железа из крови и доставляют их в опухолевые клетки, разрушая их мембраны. Для точности к частицам прикрепили молекулу, распознающую белок PSMA на поверхности раковых клеток простаты.

Лучшие результаты показала комбинированная терапия: наночастицы с препаратами иммунотерапии обеспечили полную или почти полную ремиссию у 40% мышей. Добавление третьего компонента, блокирующего макрофаги, повысило показатель до 50%.

Ранее эти наночастицы прошли поздние стадии клинических испытаний для хирургии под контролем визуализации. В планах — испытания нового метода на людях для оценки безопасности и эффективности.