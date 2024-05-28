Татарстанский завод «Белый Кремль» объяснил «червей» в пиве естественным осадком

Представители пивоваренного завода «Белый Кремль» ответили на жалобы местных жителей на содержимое в пиве. Ранее покупатели обнаружили в напитке белое вещество.

Компания утверждает, что у этого сорта есть естественное образование осадка и он якобы является безопасен, пишет Inkazan.

В пресс-службе завода сообщили, что они предъявляют высокие требования к качеству своих товаров. Все это что подтверждается множественными этапами проверок на производстве.