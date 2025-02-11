Татарстанские подростки стали чаще страдать психическими расстройствами

В Татарстане за последние пять лет увеличилось число случаев психических расстройств среди подростков. Об этом на выездном заседании Комитета ГС РТ по социальной политике, прошедшем в Детской республиканской клинической больнице, сообщил главный врач медицинского учреждения Айрат Зиатдинов.

Он отметил, что за этот период значительно выросла заболеваемость среди подростков. В частности, число эндокринных нарушений увеличилось на 36%, случаев онкологических заболеваний — на 31%, а психических расстройств — на 29%.

Кроме того, Зиатдинов добавил, что в прошлом году показатель детской смертности составил 20,8 на 100 тысяч человек. Более половины летальных случаев (53%) были вызваны внешними факторами, среди которых травмы, суициды и отравления.