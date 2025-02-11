Рейс Кемерово-Казань 11 февраля был перенаправлен из-за ограничений полетов

Самолет, выполнявший рейс Кемерово – Казань, был направлен на запасной аэродром в Бегишево (Нижнекамск) из-за временных ограничений на полеты в казанском аэропорту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани Казани.

В аэропорту пояснили, что решение о смене маршрута принял командир экипажа.

Сегодня Росавиация проинформировала, что ограничения на прием и отправку гражданских рейсов временно введены в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее мы писали о том, что в Казани 11 февраля иномарка снесла школьника на пешеходном переходе. Что с ним?