Рейс Кемерово-Казань 11 февраля был перенаправлен из-за ограничений полетов
Анастасия Шарова
Самолет, выполнявший рейс Кемерово – Казань, был направлен на запасной аэродром в Бегишево (Нижнекамск) из-за временных ограничений на полеты в казанском аэропорту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани Казани.
В аэропорту пояснили, что решение о смене маршрута принял командир экипажа.
Сегодня Росавиация проинформировала, что ограничения на прием и отправку гражданских рейсов временно введены в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска в целях обеспечения безопасности полетов.
Ранее мы писали о том, что в Казани 11 февраля иномарка снесла школьника на пешеходном переходе. Что с ним?
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