Совсем скоро придет череда праздников, и многие россияне в очередной раз столкнуться с вопросом, что же подарить любимым людям. Носки и дезодоранты на 23 февраля и конфеты на 8 марта - это уже не просто банально, а, скорее, выдает нежелание человека приложить усилия, чтобы по-настоящему порадовать близких.

Мало кто задумывается, что подарок к празднику можно найти в антикварном магазине. И очень зря! Каждая вещь здесь по-настоящему уникальна и имеет свою историю.

В таких местах можно найти настоящие шедевры с удивительными историями. Например, в антикварном салоне на улице Коротченко оказалась одна из последних работ художника Константина Васильева — пейзаж, написанный за 15 минут. Этот рисунок был создан в благодарность за оказанную помощь, демонстрируя талант мастера даже в условиях импровизации. Картина долгое время оставалась неизвестной и хранилась в сараях, пока её не обнаружили и не провели экспертизу в Национальном музее. Подобные произведения показывают, как нередко художники обретают славу лишь после своей смерти, оставляя за собой уникальное наследие.

В антикварном салоне «Ретроспектива» рассматривать товары на витринах невероятно интересно, как на экскурсии в музее. При этом в отличие от музея отсюда вы можете уйти с покупкой, которая сделает ваши поздравления по-настоящему особенными.

Редакция ProKazan подготовила подборку предметов, которые можно выбрать в качестве подарка в антикварном магазине.

Коллекционные журналы и книги

Журнал, изданный в год рождения вашего близкого человека, вызовет у него неподдельный интерес к изданию. Вот увидите, он будет увлеченно изучать, о чем писали СМИ в то время. Причем это будет не копия, а оригинал, буквально пропитанный духом времени!

Людей, которые интересуются историей, приведут в полный восторг старинные книги. В салоне “Ретроспектива” можно найти издания XIX века. Например, женщине, наверняка будет очень интересно полистать альбом «Русский орнамент» 1882 года издания. Он включает 24 редких узора, демонстрирующих мастерство художественно-промышленного производства того времени.

А мужчине, возможно, больше понравится альбом «Засуха 1885 года» изданный в 1887 году, в котором не только запечатлены последствия этого явления, но и раскрывается научный подход к изучению катаклизмов.

В «Ретроспективе» можно найти антикварные подарки на любой вкус и бюджет — от 500 рублей и выше. А если вы не уверены в выборе, подарочный сертификат на любую сумму станет отличным решением.

Винтажные серебряные украшения

Антикварные украшения часто становятся источником вдохновения для современных дизайнеров ювелирных изделий. Но вы можете подарить любимой женщине не копию, а оригинал, выполненный вручную мастерами прошлого.

Например, в “Ретроспективе” можно найти серьги из серебра 925-й пробы с натуральными сапфирами. Эти камни символизируют искренность и верность. Еще один эксклюзивный подарок - миниатюрная булавка длиной 3,5 см, изготовленная из серебра 925-й пробы. Раньше такая булавка считалась оберегом, а сегодня станет изысканным аксессуаром.

Антикварный салон «Ретроспектива» не только предлагает уникальные предметы, но и восстанавливает их былое величие, сохраняя уникальность и историческую ценность. Кроме того, здесь можно выгодно продать антиквариат.

Антикварное столовое серебро

Столовое серебро всегда выделяется своей изысканностью и практичностью, превращая обычный ужин в настоящее событие.

Например, рюмки «Кубачи» из серебра 875-й пробы объёмом 100 мл из СССР с изящными узорами в оригинальной упаковке - это не только эстетичный, но и практичный подарок. Он точно найдут свое применение в быту.

Набор из пяти изысканных ножей, выполненный в традициях златоустовского мастерства, или серебряные ложки времён СССР с позолотой и двухцветной эмалью — станут настоящей находкой для ценителей изысканного стиля.

Эксперты антикварного салона учтут ваши пожелания, предпочтения получателя, бюджет и даже особенности интерьера, чтобы подобрать подходящий вариант подарка. А если определиться сложно, всегда можно выбрать подарочный сертификат — это удобное и универсальное решение.

Антикварное оружие

Антикварное оружие сочетает в себе эстетику и богатую историю.

Например, подарочный набор охотника в кожаном чемодане 90-ых годов. В него входят ножи и аксессуары, аккуратно упакованные в изысканный футляр. Ещё один интересный экземпляр — кинжал в ножнах ХХ века. Клинок длиной 52 см изготовлен из высококачественной стали, а классический дизайн подчеркивает традиции своего времени.

Антикварные зеркала

Прекрасным подарком может стать старинное зеркало. В салоне “Рестроспектива” есть зеркала разного размера и назначения, и конечно, разных эпох.Например, маленькое карманное зеркальце для дам из серебра 875-й пробы, изготовленное Ленинградским ювелирным заводом в СССР.

Другой интересный экземпляр — зеркало из Европы XIX века — это шедевр, который сочетает изящную резьбу рамы и стойкость старинной амальгамы.

Такое зеркало на 8 марта станет не просто подарком, а символом заботы и внимания к любимой даме. А чтобы сделать его ещё более личным, можно вложить за раму небольшой секрет — записку с признанием в любви или пожеланием счастья.

Антикварный салон «Ретроспектива» — это место, где прошлое оживает в каждой детали. Здесь вы найдёте уникальные предметы, которые станут не только изысканным подарком, но и частью вашей семейной истории. Загляните в салон по адресу: ул. Коротченко, д. 22 в Казани, чтобы выбрать оригинальный подарок для своих близких. А если вы находитесь далеко, выберите подарок на сайте и закажите удобную доставку.