Mash: дроны атаковали еще и Саратов, начался сильный пожар

В ночь на вторник украинские беспилотники атаковали Саратов, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

По имеющимся данным, целью удара могло стать одно из промышленных предприятий. Очевидцы рассказали, что после падения обломков одного из дронов начался сильный пожар.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что в результате атаки повреждён промышленный объект. Он отметил, что беспилотники были сбиты силами ПВО, а пострадавших в происшествии нет.