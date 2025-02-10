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Работающие пенсионеры в Казани: тренды, вызовы и мотивы продолжения работы

58% казанцев хотят работать после пенсии
В последние годы возрастная категория работающи...

Алмакаева Алина

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В последние годы возрастная категория работающих пенсионеров значительно расширяется. Всё больше казанцев, достигнув пенсионного возраста, продолжают трудовую деятельность, пусть и в новом формате. Исследование, проведенное сервисом «Авито Работа», показало, что 58% казанцев хотят продолжать работать после выхода на пенсию. Что стоит за этим решением? Почему работа в старости становится все более актуальной и какие факторы влияют на такое решение?

Новый взгляд на пенсионный возраст

Многие пожилые люди перестают воспринимать возраст как ограничение для профессиональной активности. Напротив, для них продолжение работы становится источником не только дополнительного дохода, но и смысла жизни. Как показал опрос, 34% казанцев хотят продолжать работать на полной занятости, 16% рассматривают варианты подработки или фриланса, а 8% планируют начать собственный бизнес на пенсии. Эти цифры подчеркивают растущую тенденцию к активной жизни в зрелом возрасте.

Автор фото: Про Город

Почему пенсионеры хотят работать?

Мнение психолога: согласно психологу Марии Володиной, стремление продолжать работать в старости — это не только финансовая потребность, но и психологическая.

«Для многих пенсионеров работа — это не только способ заработать, но и способ поддержания собственной значимости. В старости люди часто теряют связь с обществом, их роль в жизни меняется. Постоянная занятость помогает сохранять самоуважение, ощущение полезности и актуальности», — объясняет Володина.

Кроме того, важным фактором является желание сохранить активность и бороться с одиночеством. Множество людей, выходящих на пенсию, оказываются в изоляции, что может приводить к депрессиям и ухудшению общего состояния здоровья. Работа помогает избежать этих рисков, создавая стабильный режим и взаимодействие с окружающими.

Автор фото: Про Город

Финансовая сторона вопроса: сколько нужно откладывать для безбедной старости?

Однако не всегда работа пенсионера может стать основным источником дохода, и важно заранее позаботиться о финансовом благополучии на старости лет. Исходя из средней зарплаты в Казани, которая составляет 67 000 рублей в месяц, для обеспечения безбедной старости потребуется разумное планирование личных финансов.

Экономист Ирек Галямов советует откладывать от 10% до 20% от ежемесячного дохода на пенсионные накопления. Рассмотрим пример: если работник в Казани решит откладывать 15% от своей зарплаты (около 10 000 рублей в месяц) в течение 20 лет, то к моменту выхода на пенсию он сможет накопить 2,4 миллиона рублей. Эта сумма вполне способна обеспечить достойное существование в старости, если учитывать средние ставки по банковским депозитам и инфляцию.

Для того чтобы уверенно чувствовать себя на пенсии и не зависеть от государственных выплат, необходимо начинать откладывать средства как можно раньше. Даже если откладывать меньше, накопления будут представлять собой дополнительную подушку безопасности, которая поможет сгладить финансовые трудности.

Автор фото: Про Город

Переход к новым возможностям

Многие пенсионеры, несмотря на желание продолжать работать, сталкиваются с трудностью поиска работы. Работодатели, в свою очередь, могут настроены с опасением на наем людей старшего возраста. Однако эта тенденция постепенно меняется, и всё больше компаний начинают понимать, что опыт и знания пенсионеров — это ценное качество, которое может быть использовано в интересах бизнеса. В ответ на это появляются новые форматы занятости, такие как удаленная работа, частичная занятость и фриланс, которые идеально подходят для людей старшего возраста.

Исследование «Авито Работа» показывает, что 58% казанцев хотят продолжить работать после достижения пенсионного возраста, что может свидетельствовать о высоком уровне социальной активности среди пожилых людей и их стремлении оставаться востребованными в обществе. Вместо того чтобы уйти на пенсию и отойти от дел, многие предпочитают оставить за собой активную позицию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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