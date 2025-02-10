Казанский врач признан виновным в гибели пациента

В Казани суд вынес приговор анестезиологу-реаниматологу Валерию Драгунову, работавшему в клинике Казанского медуниверситета. Его признали виновным в смерти пациента, сообщает пресс-служба суда.

Несмотря на вынесенный вердикт, врача освободили от наказания из-за истечения срока давности.

Следствие установило, что после интубации пациента с особенностями строения гортани и другими противопоказаниями Драгунов не предупредил коллег о возможных рисках во время операции. В результате его обвинили в причинении смерти по неосторожности.

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