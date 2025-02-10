Трупы 4 студентов нашли в съемной казанской квартире

В одной из квартир на улице Гарифьянова в Казани нашли мертвыми четверых парней.

Как сообщил KazanFirst со ссылкой на собственные источники, в зале находились тела троих – 20-летнего студента КГЭУ, 19-летнего безработного и 24-летнего студента КГМУ. Еще один, 22-летний молодой человек, был найден в ванной.

По предварительным данным, погибшие были приезжими из Чистопольского и Алексеевского районов Татарстана. На момент обнаружения они находились мертвы уже около шести часов.

В квартире также нашли неизвестные вещества – порошки белого и зеленого цвета, предположительно наркотические.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Ямашева столкнулись не менее 5 машин.