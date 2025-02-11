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В поликлиниках Татарстана могут появиться репродуктивные кабинеты для подростков

В настоящее время в Татарстане уже действуют 27...

Екатерина Елисеева

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В Татарстане рассматривают возможность переоборудования кабинетов в поликлиниках для создания специальных репродуктивных центров для подростков. Главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов считает, что такие пространства помогут в вопросах полового воспитания, контрацепции и психологического благополучия несовершеннолетних.

По его мнению, открытие подобных кабинетов в детских поликлиниках может способствовать сохранению репродуктивного здоровья подростков. Он подчеркнул, что это может стать эффективным решением проблемы, связанной с недостаточной осведомленностью молодежи в этой сфере.

В таких кабинетах планируется работа гинеколога, уролога, психолога и эндокринолога. В настоящее время в Татарстане уже действуют 27 подобных медицинских пунктов, где специалисты занимаются вопросами здоровья подростков, включая репродуктивное, пишет «БИЗНЕС Online».

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