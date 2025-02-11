Между Тегераном и Казанью может возобновиться авиасообщение

Рассматривается возможность возобновления прямых авиарейсов между Татарстаном и Ираном.

Как сообщил Татар-информу Генконсул Ирана в Казани Давуд Мирзахани, стороны активно работают над восстановлением маршрута Казань – Тегеран и надеются реализовать эту инициативу в ближайшее время. Он отметил, что запуск рейсов будет способствовать развитию не только деловых, но и туристических связей.

По мнению дипломата, особенно перспективными направлениями взаимодействия между Татарстаном и Ираном являются агропромышленный сектор, нефтегазохимия и энергетика.

Ранее авиакомпания Nordwind планировала открыть рейсы Казань – Тегеран в ноябре 2022 года, но из-за низкого спроса переносила запуск на март 2023-го, а затем полностью отказалась от этой идеи.