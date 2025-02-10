В Казани остановился рост цен на вторичное жилье

В крупных городах России, включая Казань, цены на вторичное жильё перестали расти. Об этом сообщают Известия, ссылаясь на исследование федеральной компании «Этажи».

Специалисты отметили, что помимо столицы Татарстана, стабильные цены зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Омске. В Уфе жильё на вторичном рынке подешевело на 0,5%, тогда как в Нижнем Новгороде и Новосибирске стоимость квадратного метра увеличилась на 1% и 1,1% соответственно.

По словам ведущего аналитика «Этажей» Александра Иванова, ситуация на рынке изменилась: владельцы недвижимости начали не только предлагать скидки, но и снижать цены. Это привело к тому, что, несмотря на изменение структуры предложений, средняя стоимость квадратного метра осталась на уровне предыдущего месяца.

Согласно данным компании, в январе наибольший интерес у покупателей вызвали квартиры в Советском, Приволжском и Ново-Савиновском районах. Средняя цена квадратного метра составила 181 241 рубль.