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Депутат Госдумы: С 1 марта в России изменится порядок оплаты отопления

Преимущество нового порядка...

Екатерина Елисеева

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С 1 марта российские регионы больше не смогут распределять оплату за отопление на весь год — платежи будут начисляться только в период подачи тепла. Об этом напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский, пишет РИА Новости.

По его словам, нововведение направлено на повышение прозрачности расчетов. Он отметил, что ранее у владельцев жилья часто возникали вопросы по начислению платежей, а теперь каждый сможет сверять суммы в квитанциях с показаниями счетчиков.

В тех регионах, где уже применяется система равномерной оплаты в течение года, она останется без изменений. Однако дальнейшие изменения будут регулироваться постановлением правительства.

В Минстрое пояснили, что оплата по факту потребления исключает начисление платежей в летний период, обеспечивает точное соответствие квитанций объему потребленного тепла и избавляет от корректировок в следующем году.

Преимущество нового порядка — отсутствие споров при смене владельца жилья. Однако есть и недостаток: в холодные месяцы суммы в счетах будут выше, чем при равномерных платежах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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