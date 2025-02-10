Ильсур Метшин: «На рынке Казани фиксируется переизбыток блатных профессий»

Уровень безработицы в Казани продолжает снижаться, что привело к нехватке трудовых ресурсов. По данным центра занятости, в 2024 году численность работников выросла на 18,1 тысячи и достигла 757,2 тысячи человек, однако вакансий по-прежнему больше, чем соискателей.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что проблема характерна не только для города, но и для всей страны. Он подчеркнул, что разрушение системы профтехобразования привело к нехватке специалистов, и сейчас ситуация исправляется, в том числе в рамках нацпроекта «Кадры».

По итогам 2024 года уровень безработицы снизился до 0,18%, что в 1,5 раза меньше, чем в 2023-м. В январе 2025 года в городе официально зарегистрировано 1 193 безработных, при этом на каждого из них приходится почти 11 вакансий. Работодатели предлагают около 14 тысяч рабочих мест, особенно востребованы специалисты в промышленности, строительстве, торговле, транспорте и логистике.

Число безработных увеличилось среди молодежи (с 7 до 8,4%), женщин (с 70 до 72,6%), родителей дошкольников (с 13 до 14%), инвалидов (с 7 до 8,7%) и тех, кто не работал длительное время (с 11 до 12%).

Средняя зарплата в городе выросла на 21% и достигла 72 тысяч рублей. В 2025 году сохраняется высокий спрос на инженеров, разработчиков и специалистов в технических науках.

О кадровом дефиците Метшин заявлял еще в ноябре 2024 года, связывая его с последствиями реформ 1990-х, которые привели к закрытию промышленных предприятий.