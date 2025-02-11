Главврач Чародинской больницы, неудачно забывший выключить камеру, уволен

Главный врач Чародинской ЦРБ лишился должности после инцидента с невыключенной камерой, но причина его увольнения оказалась совсем не той, которую можно было бы предположить.

67-летний заслуженный врач Дагестана подал заявление об уходе по собственному желанию 10 февраля, вскоре после того, как скандальное видео из его кабинета распространилось в сети. Однако, как утверждают источники Базы, причиной ухода он указал возраст, заявив, что пришло время уступить место молодым. По его словам, утечка видео никак не повлияла на это решение.

Медсестра, которая фигурировала в ролике, продолжает работать в больнице.