Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Главврач Чародинской больницы, неудачно забывший выключить камеру, уволен

Медсестра, которая фигурировала в ролике, продо...

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

Главный врач Чародинской ЦРБ лишился должности после инцидента с невыключенной камерой, но причина его увольнения оказалась совсем не той, которую можно было бы предположить.

67-летний заслуженный врач Дагестана подал заявление об уходе по собственному желанию 10 февраля, вскоре после того, как скандальное видео из его кабинета распространилось в сети. Однако, как утверждают источники Базы, причиной ухода он указал возраст, заявив, что пришло время уступить место молодым. По его словам, утечка видео никак не повлияла на это решение.

Медсестра, которая фигурировала в ролике, продолжает работать в больнице.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Работающие пенсионеры в Казани: тренды, вызовы и мотивы продолжения работы

Интересное в Казани

день назад

Небанальный подарок из антикварного магазина Казани: рассказываем, что дарить на предстоящие праздники

спирт против тараканов

Новости Казани

день назад

Трупы 4 студентов нашли в съемной казанской квартире

Не у нас

15 часов назад

Mash: дроны атаковали еще и Саратов, начался сильный пожар

дизайн журналов в Новосибирске

Не у нас

день назад

Ученые назвали первую болезнь, которая «подкашивала» здоровье еще древних людей

Новости Казани

день назад

Казанский врач признан виновным в гибели пациента

Новости Казани

день назад

Ильсур Метшин: «На рынке Казани фиксируется переизбыток блатных профессий»

Не у нас

8 часов назад

Главврач Чародинской больницы, неудачно забывший выключить камеру, уволен
Лонгриды
день назад

Работающие пенсионеры в Казани: тренды, вызовы и мотивы продолжения работы

В последние годы возрастная категория работающи...

Новости Казани

6 часов назад

В Казани уничтожили 11,8 кг сыра санкционного сыра

Интересное в Казани

день назад

Небанальный подарок из антикварного магазина Казани: рассказываем, что дарить на предстоящие праздники

Не у нас

8 часов назад

Главврач Чародинской больницы, неудачно забывший выключить камеру, уволен

Новости Казани

8 часов назад

В Казани машину смяло в аварии: 3 человек пострадали
В поликлиниках Татарстана могут появиться репро...
Новости Татарстана
6 часов назад

В поликлиниках Татарстана могут появиться репродуктивные кабинеты для подростков

Новости Казани

9 часов назад

Рейс Кемерово-Казань 11 февраля был перенаправлен из-за ограничений полетов

Новости Татарстана

9 часов назад

Татарстанские подростки стали чаще страдать психическими расстройствами

Новости Татарстана

9 часов назад

Росреестр Татарстана рассказал, как изменится регистрация недвижимости с 1 марта
Здоровый старт: редакция собрала всё, что помож...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией