В Казани уничтожили 11,8 кг сыра санкционного сыра

В Казани на одном из продовольственных рынков сотрудники Россельхознадзора совместно с таможенниками изъяли и уничтожили 11,8 кг сыра, ввезенного в обход запретов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что продукция поступила из Германии, Нидерландов и Италии, однако необходимые сопроводительные документы на нее отсутствовали.

В Россельхознадзоре напомнили, что ввоз определенных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда стран, включая Евросоюз, запрещен. Это связано с обеспечением безопасности и вспышкой ящура, зафиксированной в Германии.

Обнаруженный санкционный товар был уничтожен в установленном порядке.

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