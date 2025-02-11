В Казани уничтожили 11,8 кг сыра санкционного сыра
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В Казани на одном из продовольственных рынков сотрудники Россельхознадзора совместно с таможенниками изъяли и уничтожили 11,8 кг сыра, ввезенного в обход запретов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, что продукция поступила из Германии, Нидерландов и Италии, однако необходимые сопроводительные документы на нее отсутствовали.
В Россельхознадзоре напомнили, что ввоз определенных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда стран, включая Евросоюз, запрещен. Это связано с обеспечением безопасности и вспышкой ящура, зафиксированной в Германии.
Обнаруженный санкционный товар был уничтожен в установленном порядке.
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