Росреестр Татарстана рассказал, как изменится регистрация недвижимости с 1 марта

С 1 марта в России начнет действовать Федеральный закон №487-ФЗ, который устанавливает новый порядок регистрации построек. Теперь перед тем, как начать эксплуатацию любого нового объекта, его необходимо поставить на кадастровый учет. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра Татарстана.

Эксперт ведомства Александра Абдуллина разъяснила, что завершением строительства или реконструкции считается получение разрешения на ввод в эксплуатацию либо уведомление о соответствии объекта требованиям градостроительных норм.

Она также подчеркнула, что кадастровый учет обязателен даже в случаях, когда разрешение на строительство и проектная документация не требуются. Это правило распространяется, в частности, на жилые и садовые дома.