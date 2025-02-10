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Ученые назвали первую болезнь, которая «подкашивала» здоровье еще древних людей

Исследователи из Хьюстона пришли к выводу, что ...

pixabay.com

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Ученые выяснили, какое заболевание стало первым в истории человечества и серьезно угрожало здоровью древних людей.

Исследователи из Хьюстона пришли к выводу, что самым древним недугом была проказа, также известная как лепра. Эта болезнь неоднократно упоминается в Библии.

Сегодня проказа встречается преимущественно в тропических регионах. Она поражает кожу, слизистые оболочки дыхательных путей и поверхностные нервы. Без своевременного лечения заболевание может привести к серьезным деформациям внешности.

По словам ученых, бактерии лепры не могут существовать вне человеческого организма. Их возраст превышает 10 миллионов лет. Считается, что люди заразились проказой еще во времена миграции из Африки, когда начали расселяться по миру, сообщает дзен-канал «Популярная наука».

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