В Казани машину смяло в аварии: 3 человек пострадали

На платном участке Вознесенского тракта перед выездом на трассу М-7 произошла серьезная авария, в результате которой автомобиль оказался сильно смят. Пострадали три человека.

По предварительным данным, в легковую машину врезалась фура. Один из пострадавших получил ушибы шейного отдела позвоночника, голени и рану на руке, у другого диагностирован перелом носа. Еще один пассажир также получил травмы.

Очевидцы аварии остановились и помогли выбраться пострадавшим из машины. К счастью, все остались живы, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в Казани 11 февраля иномарка снесла школьника на пешеходном переходе.