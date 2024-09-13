Татарстанка отсудила 149 тысяч у компьютерщика за потерянные курсы по астрологии

У местной жительницы плохо работал ее компьютер. Женщина нашла мастера и попросила его починить технику. За свои услуги специалист попросил 26 тысяч рублей и дал гарантию на 3 месяца, к несчастью, компьютер перестал работать совсем намного раньше, однако ремонтировать его снова эксперт отказался. После этого, жительница Татарстана отправила системник в экспертную организация, где ей заявили, что специалист солгал: внутри находилась пыль, а сама винда оказалась пиратская.

Владелица компьютера пошла в суд и попросила с горе-мастера 26 тысяч за ремонт, 10 тысяч рублей за экспертизу и 86 тысяч за курс астролога Ирины Чайки. Все, что сохранила покупательница, осталось в сломанной технике. Как итог, суд взыскал с мужчины 149 тысяч рублей и еще штраф - 26 тыс. рублей, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в Бугульме работник завода получил 300 тысяч рублей за потерю 2 пальцев.