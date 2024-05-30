Татарстанцы накопят на квартиру за 8,8 лет, если будут откладывать всю зарплату
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Жители Татарстана смогут накопить себе на жилье за 8,8 лет. Об этом сообщили аналитики компании «Мир Квартир».
Специалисты анализировали среднюю заработную плату по региону в 63,6 тысяч рублей и среднюю цену за квартиру в Татарстане примерно 6,6 миллионов рублей. Чтобы добиться свооей цели, жителю республики придется откладывать всю свою зарплату, пишет Московский комсомолец.
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