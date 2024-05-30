Татарстанцы накопят на квартиру за 8,8 лет, если будут откладывать всю зарплату

Жители Татарстана смогут накопить себе на жилье за 8,8 лет. Об этом сообщили аналитики компании «Мир Квартир».

Специалисты анализировали среднюю заработную плату по региону в 63,6 тысяч рублей и среднюю цену за квартиру в Татарстане примерно 6,6 миллионов рублей. Чтобы добиться свооей цели, жителю республики придется откладывать всю свою зарплату, пишет Московский комсомолец.