Татарстанцев предупредили, как защититься от тропических инфекций

В связи с повышенной угрозой заражения тропическими инфекциями для туристов, отправляющихся в жаркие и влажные регионы, специалисты Роспотребнадзора Татарстана напоминают важность профилактики и своевременных прививок. Эти заболевания чаще всего встречаются в странах с тропическим климатом, где условия для их распространения являются оптимальными.



При планировании поездки в экзотические страны эксперты настоятельно советуют начать подготовку за несколько недель до отпуска. Прививки, рекомендованные для путешественников, нужно получить как минимум за 4-6 недель до выезда, чтобы обеспечить максимальную защиту.



Основное внимание следует уделить актуализации вакцинаций, входящих в обязательный национальный календарь. Важно удостовериться, что у вас есть прививки от таких заболеваний, как дифтерия, столбняк, гепатит B, грипп, пневмококк, корь и краснуха. Кроме того, для выезда в регионы с повышенным риском необходимо пройти вакцинацию от таких тропических инфекций, как желтая лихорадка, холера, брюшной тиф и гепатит A.



Для детей, особенно младшего возраста, перед поездкой в тропики рекомендуется сделать прививку от ротавирусной инфекции, которая является одной из самых распространенных среди младенцев и может привести к серьезным осложнениям.



Если поездка планируется в страны, где малярия является эндемической болезнью, необходимо проконсультироваться с врачом относительно препаратов для профилактики. Они помогут минимизировать риски заражения и предотвратить развитие болезни.



Особое внимание следует уделить правилам гигиены. В тропиках важно избегать употребления неочищенной воды, а также следить за качеством пищи. Такие меры помогут предотвратить заболевания желудочно-кишечного тракта, которые часто встречаются у туристов.



Если, вернувшись домой, вы заметили такие симптомы, как жар, головные боли, боль в животе, мышцах, а также тошноту или диарею, сразу обратитесь к врачу. Обязательно сообщите, что вы недавно посетили тропические страны, чтобы специалист мог быстрее поставить диагноз и назначить эффективное лечение.