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Татарстанцам рассказали, как лучше всего утилизировать нерабочую пиротехнику

Заместитель начальника Главного управления МЧС ...

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Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Татарстану, полковник внутренней службы Максим Трущин, поделился рекомендациями о том, как правильно утилизировать пиротехнические изделия, которые не сработали. В связи с активным использованием фейерверков в новогодние праздники, эти правила особенно важны.

По словам эксперта, каждое пиротехническое изделие имеет время задержки между активацией и срабатыванием — оно составляет от 6 до 15 секунд. Этот интервал предусмотрен для обеспечения безопасности, чтобы пользователь успел отойти на достаточное расстояние. Если пиротехника не сработала, подходить к ней запрещено в течение минимум 5 минут, поскольку возможна её внезапная активация.

Трущин подробно рассказал о правильной утилизации таких изделий. Пиротехнику следует полностью обезвредить, погрузив её в воду на 24 часа. Это гарантирует, что изделие станет безопасным. После этого его можно выбросить в контейнер для бытового мусора. Такие меры исключают риск самопроизвольного срабатывания и предотвращают возможные несчастные случаи.

Также необходима проверка качества пиротехники перед её использованием. Приобретать фейерверки следует только в сертифицированных точках продаж, где продукция соответствует всем нормам и стандартам безопасности. Кроме того, важно внимательно читать инструкцию и строго следовать правилам эксплуатации.

МЧС также напоминает, что использование пиротехники недопустимо вблизи жилых домов, больниц, лесных зон и других объектов, где есть риск возникновения пожара.

В новогодние праздники спасатели Татарстана усиливают контроль за безопасным использованием пиротехнических изделий.

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