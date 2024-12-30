Татарстанцам рассказали, как лучше всего утилизировать нерабочую пиротехнику

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Татарстану, полковник внутренней службы Максим Трущин, поделился рекомендациями о том, как правильно утилизировать пиротехнические изделия, которые не сработали. В связи с активным использованием фейерверков в новогодние праздники, эти правила особенно важны.



По словам эксперта, каждое пиротехническое изделие имеет время задержки между активацией и срабатыванием — оно составляет от 6 до 15 секунд. Этот интервал предусмотрен для обеспечения безопасности, чтобы пользователь успел отойти на достаточное расстояние. Если пиротехника не сработала, подходить к ней запрещено в течение минимум 5 минут, поскольку возможна её внезапная активация.



Трущин подробно рассказал о правильной утилизации таких изделий. Пиротехнику следует полностью обезвредить, погрузив её в воду на 24 часа. Это гарантирует, что изделие станет безопасным. После этого его можно выбросить в контейнер для бытового мусора. Такие меры исключают риск самопроизвольного срабатывания и предотвращают возможные несчастные случаи.



Также необходима проверка качества пиротехники перед её использованием. Приобретать фейерверки следует только в сертифицированных точках продаж, где продукция соответствует всем нормам и стандартам безопасности. Кроме того, важно внимательно читать инструкцию и строго следовать правилам эксплуатации.



МЧС также напоминает, что использование пиротехники недопустимо вблизи жилых домов, больниц, лесных зон и других объектов, где есть риск возникновения пожара.



В новогодние праздники спасатели Татарстана усиливают контроль за безопасным использованием пиротехнических изделий.