Татарстанцам рассказали, как будут работать поликлиники Бугульмы в праздники

Власти Бугульмы разместили график работы больниц и поликлиник в период Нового года. Информация размещена в официальном Телеграм-канале мэрии города.



Поликлиника на улице Октябрьской, 20

Медучреждение будет закрыто 31 декабря 2024 года, а также 1 и 5 января 2025 года. Прием пациентов организован следующим образом:

30 декабря: фельдшеры принимают до 13:00, терапевты — до 15:00.

2, 4 и 6 января: дежурный врач, травматолог, хирург и терапевт будут доступны с 8:00 до 16:00. В эти же дни работает отделение диспансеризации.



Детская поликлиника на улице Ленина, 88

Детская поликлиника не будет функционировать 30 и 31 декабря. Однако в остальные дни:

2, 4 и 6 января: врачи принимают с 8:00 до 16:00;

8 января: поликлиника работает с 8:00 до 13:00.



Кожно-венерологический диспансер

Диспансер будет закрыт в праздничные дни: 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января. Для получения медицинской помощи он откроется:

3 и 6 января: рабочие часы — с 8:00 до 13:00.



Жителей города просят учитывать расписание и обращаться за медицинской помощью в указанные даты. В администрации подчеркнули, что работа учреждений организована таким образом, чтобы жители могли своевременно получить доступ к основным медицинским услугам.