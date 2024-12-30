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Татарстанцам рассказали, как будут работать поликлиники Бугульмы в праздники

Власти Бугульмы разместили график работы больни...

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Власти Бугульмы разместили график работы больниц и поликлиник в период Нового года. Информация размещена в официальном Телеграм-канале мэрии города.

Поликлиника на улице Октябрьской, 20
Медучреждение будет закрыто 31 декабря 2024 года, а также 1 и 5 января 2025 года. Прием пациентов организован следующим образом:
30 декабря: фельдшеры принимают до 13:00, терапевты — до 15:00.
2, 4 и 6 января: дежурный врач, травматолог, хирург и терапевт будут доступны с 8:00 до 16:00. В эти же дни работает отделение диспансеризации.

Детская поликлиника на улице Ленина, 88
Детская поликлиника не будет функционировать 30 и 31 декабря. Однако в остальные дни:
2, 4 и 6 января: врачи принимают с 8:00 до 16:00;
8 января: поликлиника работает с 8:00 до 13:00.

Кожно-венерологический диспансер
Диспансер будет закрыт в праздничные дни: 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января. Для получения медицинской помощи он откроется:
3 и 6 января: рабочие часы — с 8:00 до 13:00.

Жителей города просят учитывать расписание и обращаться за медицинской помощью в указанные даты. В администрации подчеркнули, что работа учреждений организована таким образом, чтобы жители могли своевременно получить доступ к основным медицинским услугам.

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