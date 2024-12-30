Татарстанцам рассказали, где состоятся новогодние мероприятия в Челнах

Набережные Челны готовятся к незабываемым новогодним праздникам, и в этом году жители города смогут насладиться множеством ярких мероприятий, организованных мэрией. Программа праздников обещает стать настоящим событием для всех возрастов.



Основной момент новогоднего праздника состоится 31 декабря в 19:00 на площади Азатлык, где пройдет шоу «Навстречу новогодним чудесам». Здесь горожан ждут красочные выступления, живое общение с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также музыка и фейерверки. В качестве новшества, в этом году на площади будут установлены огромные инсталляции, создающие атмосферу сказки.



7 января в 16:00 на той же площади состоится праздничная программа «В наших сердцах — дух Рождества», в рамках которой пройдет концерт с участием местных коллективов, а также будут организованы мастер-классы по изготовлению рождественских игрушек для детей и взрослых. Также 13 января в 18:00 на площади Азатлык пройдет волшебное представление «Мелодия зимней сказки», где будут использоваться современные технологии для создания эффектных визуальных шоу.



В то же время, 31 декабря в 19:00, еще два ярких события порадуют жителей. В парке «Сидоровка» и микрорайоне «Замелекесье» пройдет программа «Новый год с новой строчки», посвященная встрече нового года в стиле театрализованных представлений и интерактивных программ. Жители смогут стать частью новогодних событий и принять участие в конкурсах, которые добавят веселья и динамики.



Кроме того, на площади у ДК «Энергетик» 7 января в 15:00 будет организована праздничная программа, где среди прочего пройдет конкурс на самую красивую новогоднюю поделку и фестиваль рождественских угощений. 13 января в 18:00 на площади состоится грандиозное световое шоу «Как блестит огнями елка».