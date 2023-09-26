Татарстан заинтересован в опыте Казахстана: Минниханов провел встречу с Касым-Жомартом Токаевым

Минниханов назвал Токаеву интересные Татарстану наработки Казахстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов, который сейчас находится в Астане, встретился с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили двустороннее сотрудничество, совместные проекты и перспективы дальнейшего развития связей РТ и Казахстана.

Рустам Минниханов выразил благодарность своей собеседнику за гостеприимство, а также за личное внимание к развитию отношений с Татарстаном. Он отметил, что Казахстан в последние годы успешно развивается и выходит на новый виток развития, когда особое внимание уделяется обеспечению справедливого распределения национального богатства.

Минниханов заявил, что Татарстан заинтересован в опыте Казахстана в ряде областей, в том числе в части диверсификации экономики и, локализации производственных циклов, АПК, инновациях, туризме и других.

Токаев с Миннихановым также обсудили сотрудничество в торгово-экономической, культурной и образовательной сферах.