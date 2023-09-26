Новости Татарстана
· Полина Модестова

Татарстан заинтересован в опыте Казахстана: Минниханов провел встречу с Касым-Жомартом Токаевым

Минниханов назвал Токаеву интересные Татарстану наработки Казахстана
Татарстан заинтересован в опыте Казахстана: Минниханов провел встречу с Касым-Жомартом Токаевым

rais.tatarstan.ru

Подписаться в Telegram

Глава Татарстана Рустам Минниханов, который сейчас находится в Астане, встретился с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили двустороннее сотрудничество, совместные проекты и перспективы дальнейшего развития связей РТ и Казахстана.

Рустам Минниханов выразил благодарность своей собеседнику за гостеприимство, а также за личное внимание к развитию отношений с Татарстаном. Он отметил, что Казахстан в последние годы успешно развивается и выходит на новый виток развития, когда особое внимание уделяется обеспечению справедливого распределения национального богатства.

Минниханов заявил, что Татарстан заинтересован в опыте Казахстана в ряде областей, в том числе в части диверсификации экономики и, локализации производственных циклов, АПК, инновациях, туризме и других.

Токаев с Миннихановым также обсудили сотрудничество в торгово-экономической, культурной и образовательной сферах.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане поднимут цены на проезд

Интересное в Казани

17 часов назад

Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями

отвезти технику на травлю тараканов

Новости Татарстана

18 часов назад

Стало известно самое востребованное имя для новорожденного за 120 лет

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

ремонт конвекторов в Ростове-на-Дону

Спортивные новости Казани

23 часа назад

Отметились четыре игрока ХК «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

Новости Татарстана

день назад

Работникам КАМАЗа вручили государственные награды

Новости Татарстана

день назад

Загрузка превысила 90%: из Казани были запущены авиаперелеты за рубеж

Новости Казани

день назад

В Казани построят марину на 300 яхт

Новости Татарстана

22 часа назад

Лучший малый объект по России: пешеходный мост в Арске стал победителем премии
Лонгриды
22 часа назад

В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь

В Казани представили инновационное «Кресло бессмертия»: как нейросети уже влияют на нашу жизнь

Новости Татарстана

43 минуты назад

Все решил овертайм: «Барыс» вырвал победу у «Нефтехимика»

Спортивные новости Казани

58 минут назад

Результат был ожидаемым: Андрей Фёдоров прокомментировал победу «Рубина»

Новости Казани

9 часов назад

Цена снизится, когда упадет срос: жители Казани в шоке от цена на такси

Новости Татарстана

9 часов назад

«И снова великая Аврора!»: в Татарстане вновь видели северное сияние
Раскупают больше других: стало известно, какой из городов Татарстана самый пьющий
Новости Татарстана
23 минуты назад

Раскупают больше других: стало известно, какой из городов Татарстана самый пьющий

Новости Казани

10 часов назад

802 водителя привлечены к ответственности: в Казани на Файзи сбили трехлетнего ребенка

Новости Казани

12 часов назад

Команды сформируются от каждого района: в Казани откроют «Игры долголетия»

Новости Татарстана

12 часов назад

Должны показывать на собственном примере: в РТ десятки предприятий приняли участие в «Кроссе корпораций»
Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края
Полезное
5 дней назад

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края