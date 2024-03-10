Татарстан выделят почти 180 млн рублей на ремонт школ и детсадов в районах

На ремонт 13 образовательных учреждений, включая школы и детские сады, в различных районах Татарстана выделят сумму в размере 179,5 миллионов рублей. Соответствующий конкурс был объявлен на портале государственных закупок.

Согласно заданию, работы планируется завершить до 1 декабря этого года в следующих учреждениях: Маломеминская школа в Кайбицком районе, детский сад "Гуси-лебеди" №40 в Альметьевске, детский сад №1 "Солнышко" в Стародрожжановском районе, детский сад "Ивушка" в Большеаксинском районе, школа-интернат для детей с ограниченными возможностями в селе Такталачук в Актанышском районе.

Также в рамках контракта будут выполнены работы в следующих объектах: школа "Омет" №86, Кадетская школа полиции "Калкан", школа №75 для детей с ограниченными возможностями, Кадетская школа №82 имени Героя Советского Союза Ильдара Маннанова и Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей в Набережных Челнах. Еще три объекта находятся в городе Нижнекамске: школа-интернат для детей с ограниченными возможностями, Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имения Героя Советского Союза Гани Сафиуллина и детский дом.

Ремонтные работы будут включать в себя приобретение необходимого оборудования. Финансирование осуществляется из бюджета республики Татарстан. Заказчиками работ выступает Главстрой республики.