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Татарстан возглавил регионы по объему сделок в рамках исламского банкинга

По итогам первого полугодия 2024 года Республик...

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По итогам первого полугодия 2024 года Республика Татарстан стала безусловным лидером среди российских регионов по объему сделок в рамках исламского банкинга.

Согласно недавно опубликованному отчёту, подготовленному Банком России на основе анкетирования участников рынка партнерского финансирования, Татарстан продолжает занимать ключевую роль в реализации таких финансовых операций. В отчете указано, что в Татарстане осуществляется 84% сделок по размещению средств и 66% операций по привлечению средств, что значительно превышает результаты других российских регионов. Эти данные подтверждают стабильное лидерство региона в сфере исламского финансирования.

В частности, по числу сделок по размещению средств Татарстан значительно обходит другие участники эксперимента. На долю Москвы и Подмосковья приходится всего 5% таких сделок, Чечни — 4%, Башкортостана и Нижегородской области — по 2%, а на остальные регионы приходится порядка 3%.

Что касается сделок по привлечению средств, то Татарстан также продолжает уверенно лидировать. Вместе с тем, в Чечне доля таких сделок составляет 10%, а в Москве и Московской области — 9%. В других регионах доля привлечения средств составляет 4%, а интерес к онлайн-сделкам растет: 7% операций проводятся в сети.

Такой успех Татарстана в области исламского банкинга обусловлен рядом факторов, включая высокую степень доверия со стороны инвесторов и участников рынка, а также активную поддержку регионами и федеральными органами власти. Республика продолжает развивать инфраструктуру исламского финансирования, что в свою очередь способствует росту числа сделок и укреплению позиций региона как финансового центра для партнерского финансирования в России.

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