Новости Казани

Минниханов сообщил об открытии обновленного ТЮЗа в Казани

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Казани после масштабной реконструкции распахнул двери ТЮЗ. Об открытии обновленного театра сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов — пост появился в его канале в мессенджере «Макс».

Минниханов напомнил, что с этим местом у нескольких поколений жителей республики связаны самые теплые детские воспоминания. Он подчеркнул, что строители и реставраторы бережно сохранили исторический облик здания, но при этом создали современные условия для зрителей и артистов.

«Уверен, что обновленный театр будет местом притяжения для детей и молодежи!» — написал глава республики.

Также Минниханов пожелал театру служить развитию искусства, оставаться активной творческой площадкой и помогать сохранять традиции татарского народа. А коллективу — неиссякаемого вдохновения, успешных премьер и полных залов.

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