Татарстан вместе с Ульяновском будет субсидировать туристический рейс на "Метеорах"

Между Казанью и Ульяновском планируют запустить новый речной рейс. Это благоприятно скажется на поддержании связи между регионами. Также для граждан появится дополнительный способ передвижения, что многим скрасит путешествие.

Сегодня был проведен тестовый рейс. В Ульяновск прибыл «Метеор 2020», который называется «Муса Джалиль». Само судно рассчитано на 120 человек. А глава Татарстана Рустам Минниханов, в ходе визит Ульяновска пообещал субсидировать этот проект.