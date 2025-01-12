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Татарстан получит инвестиции на 16 миллиардов рублей в рамках нацпроектов

В этом году республика проведет 6 нацпроектов и...

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В этом году республика проведет 6 нацпроектов и 4 госпрограммы. Это позволит сделать и обновить 343 объекта с общей суммой в 16 млрд рублей. Такой информацией поделился министр строительства Марат Айзатуллин.

На встрече, проведенной премьер-министром Алексеем Песошиным, уточнили моменты финансов. Конкретнее, на проект «Инфраструктура для жизни» используют 3,2 млрд рублей, а 10 млрд придёт из бюджета республики для улучшения ЖКХ и капремонта жилых домов.

В проекте «Комфортная городская среда» планируется благоустройство 61 общественной территории. В дополнение к этом планируется рекультивация иловых полей в столице РТ с бюджетом в размере 1 млрд рублей.

Проект «Семья» включает в себя постройку интерната пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. Ещё в планах отремонтировать детсады и библиотеки. В сфере образования запланировано возведение 2 новых школ и капремонт 10 действующих учреждений.

Также стартуют 11 новых нацпроектов с общим финансированием в 44,2 млрд рублей, захватывающих различные направления, включая экологические инициативы и развитие экономики.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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