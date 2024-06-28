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· 16+ · Екатерина Елисеева

Свыше 500 тысяч записей о татарстанских водителях оказались в общем доступе

В образце копии были даже прописаны паспортные данные собственников/страхователей

pixabay.com

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13 июня 2024 года, в телеграм-каналах стали появляться сведения об утечке данных Российского Союза Автостраховщиков (далее РСА).

Эксперты думают, что прямого доступа ко всем данным РСА не было, а была взломана резервная копия.

Что есть в базе данных:

  • ФИО;
  • дата рождения;
  • дата инцидента;
  • тип инцидента;
  • номер страхового полиса;
  • название страховой компании;
  • марка, год выпуска, государственный регистрационный номер и VIN транспортного средства.

РСА сообщил, что компания раньше не сталкивалась ни с чем, что могло бы привести к утечке данных с личной информацией автомобилистов, а также с данными об их машинах.

В образце копии были даже прописаны паспортные данные собственников/страхователей. Об этом сообщили в телеграм-канале "Утечки информации".

Известно, что в этой базе данных в настоящее время содержится примерно 500 тысяч записей об водителях с регистрацией в Татарстане. Подробности на канале "Злой Казанец | Жалобы Казань".

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