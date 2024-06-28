Свыше 500 тысяч записей о татарстанских водителях оказались в общем доступе

13 июня 2024 года, в телеграм-каналах стали появляться сведения об утечке данных Российского Союза Автостраховщиков (далее РСА).

Эксперты думают, что прямого доступа ко всем данным РСА не было, а была взломана резервная копия.

Что есть в базе данных:

ФИО;

дата рождения;

дата инцидента;

тип инцидента;

номер страхового полиса;

название страховой компании;

марка, год выпуска, государственный регистрационный номер и VIN транспортного средства.

РСА сообщил, что компания раньше не сталкивалась ни с чем, что могло бы привести к утечке данных с личной информацией автомобилистов, а также с данными об их машинах.

В образце копии были даже прописаны паспортные данные собственников/страхователей. Об этом сообщили в телеграм-канале "Утечки информации".

Известно, что в этой базе данных в настоящее время содержится примерно 500 тысяч записей об водителях с регистрацией в Татарстане. Подробности на канале "Злой Казанец | Жалобы Казань".