Связано с устройством приямков: в Казани ограничат движение по улице Фатыха Карима

Движение по улице Фатыха Карима ограничат до 30 июля

В Казани с завтрашнего дня будет временно ограничено движение по улице Фатыха Карима. Связано это с устройством приямков под горизонтально-направленное бурение для строительства трассы.

Отмечается, что проезд будет закрыт до 30 июля 2023 года в районе дома №9 по улице Сары Садыковой, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани.

Напомним, что 21 июля в Казани также ожидается перекрытие дорог, которое будет связано с проведением крестного хода. Ограничение затронет улицы Батурина, Карла Маркса, Миславского и проход до Богородицкого монастыря.