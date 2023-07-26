Связано с угрозой распространения африканской чумы: в Казани сокращают численность диких кабанов

Количество диких кабанов в Татарстане сократят в 40 раз из-за африканской чумы

В Татарстане было принято решение ео сокращении возможного количеств диких кабанов на территории региона в сорок раз. Указ о внесении изменений в Схему размещения использования и охраны охотничьих угодий в республике был подписан глав РТ Рустамом Миннихановым.

Согласно изменениям, которые были внесены, в охотничьих угодьях теперь можно держать только 357 кабанов вместо 14 281.

Связана такая мера с угрозой распространения африканской чумы свиней, которая была выявлена в соседних регионах - Чувашии и Удмуртии. Основной очаг распространения - дикие кабаны.